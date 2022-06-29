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21 минуту назад

Пляж на Красноярском море захватили мошенники

sibnovosti.ru

На Красноярском море появились мошенники. Как сообщает радио «Красноярск. Главный», неизвестные требуют с туристов плату за проезд к пляжу в районе Даурского.

Пляж на Красноярском море захватили мошенники
Фото: sibnovosti.rusibnovosti.ru

По словам отдыхающих, аппетиты у «хозяев» пляжа совсем небюджетные: за суточный доступ к воде требуют 1000 рублей, и при этом территория не благоустроена.

В администрации пляжа пояснили, что компания, право на аренду, пока лишь убралась на пляже, после чего неизвестные захватили территорию. 30 июня территорию планируют «отвоевать» и установить официальный ценник – 400 рублей в сутки.

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