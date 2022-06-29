Россиянам показали популярные нудистские пляжи

Крым оказался первым в рейтинге нудистских пляжей. Об этом рассказали в сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Редакция DEITA.RU изучила топ-10 пляжей страны, где россияне могут отдохнуть без стеснений.
Большинство россиян с довольно странной наклонностью - загорать голыми, выбирают для себя пляжи Крымского полуострова. Об этом рассказали представители сервиса Tvil.ru. Двадцать два процента туристов иногда загорают на пляже в Коктебеле. Ещё семнадцать процентов - на пляже в Дивноморском, - поделились специалисты.
В сервисе также подчеркнули, что на третьем месте по популярности нудистских пляжей Лисья бухта, которая расположена в окрестностях Коктебеля.
Если верить опрошенным нудистам, то ТОП-10 представляется следующим образом: - Коктебель (Крым); - Дивноморское (Геленджик); - Лисья бухта (Крым); - Дюны (Санкт-Петербург); - Спутник (Сочи); - Волчихинское водохранилище, флюс (Екатеринбург); - Серебряный Бор (Москва); - Большой Утриш (Анапа); - Абрау-Дюрсо (Новороссийск); - возле базы отдыха Академгородка (Новосибирск).