Россиянам показали популярные нудистские пляжи

Крым оказался первым в рейтинге нудистских пляжей. Об этом рассказали в сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Редакция DEITA.RU изучила топ-10 пляжей страны, где россияне могут отдохнуть без стеснений.

Большинство россиян с довольно странной наклонностью - загорать голыми, выбирают для себя пляжи Крымского полуострова. Об этом рассказали представители сервиса Tvil.ru. Двадцать два процента туристов иногда загорают на пляже в Коктебеле. Ещё семнадцать процентов - на пляже в Дивноморском, - поделились специалисты.