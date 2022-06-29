Каждый третий россиянин в июле выбрал Краснодарский край

Каждый третий россиянин местом отдыха в июле выбрал Краснодарский край. Это в полтора раза больше прошлогодних показателей.
Как показало исследование сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, двадцать восемь процентов бронирований на июль внутри России приходится на черноморские курорты Краснодарского края.
Среди кубанских городов особенно выделяются Сочи, Анапа и Геленджик, на которые приходится большая часть отдыхающих.
В прошлом году в июле в Краснодарский край планировали приехать на отдых лишь восемнадцать процентов россиян.
Помимо этого популярными направления для отдыха и путешествий в середине нынешнего лета называются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.