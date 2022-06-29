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13 минут назад

Названы самые бюджетные города для путешествия в Подмосковье

Мария Каткова

Министерство культуры и туризма Московской области опубликовали список городов в Подмосковье, куда можно поехать и недорого отдохнуть. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Названы самые бюджетные города для путешествия в Подмосковье
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

В список вошли три города, где можно найти развлечения на любой вкус, но при этом на такое путешествие не обязательно тратиться.

На первом месте оказалась Коломна, куда можно доехать из Москвы на электричке с Казанского вокзала. Сюда нужно ехать для того, чтобы посмотреть Кремль и музеи. Также здесь можно искупаться и позагорать на берегу реки Коломенки.

Второе место занял Сергиев Посад. Добраться до него также можно на электричке с Ярославского вокзала. Город входит в "Золотое кольцо России". Главная его достопримечательность — Троице-Сергиева Лавра. Эксперты рекомендуют посетить также музей "Конный двор" и парк "Скитские пруды".

На третьем месте оказался город Зарайск. Из Москвы туда можно доехать на автобусе от "Котельников". Время в пути займет 2,5 часа. На территории города расположен Кремль, а также есть городской пляж для отдыха.

Ранее сообщалось, можно ли получить компенсации за испорченный отдых на Черном море.

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