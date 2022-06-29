Россияне забронировали отели Краснодарского края на 5 месяцев

С начала года на курортах Кубани отдохнули 4,5 миллиона туристов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам главы региона, в настоящий момент россияне забронировали 70 процентов номерного фонда в отелях края. При этом, по сравнению с прошлым курортным сезоном, глубина бронирования гостиниц увеличилась — если в 2021 году путешественники делали бронь за два месяца до поездки, то сейчас срок увеличился до пяти месяцев.

Также Кондратьев отметил активное развитие внутреннего туризма в связи с введением западных санкций.

«Теперь отдых на Черноморском побережье — это не съемная халупка из фанеры, а современные гостевые дома с разнообразным предложением, трансфером, собственной кухней и развлекательной программой»,

— подчеркнул он.