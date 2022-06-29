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1 час назад

Россияне забронировали отели Краснодарского края на пять месяцев вперед

Lenta.ruиещё 1

С начала года на курортах Кубани отдохнули 4,5 миллиона туристов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с ТАСС.

Россияне забронировали отели Краснодарского края на 5 месяцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам главы региона, в настоящий момент россияне забронировали 70 процентов номерного фонда в отелях края. При этом, по сравнению с прошлым курортным сезоном, глубина бронирования гостиниц увеличилась — если в 2021 году путешественники делали бронь за два месяца до поездки, то сейчас срок увеличился до пяти месяцев.

Также Кондратьев отметил активное развитие внутреннего туризма в связи с введением западных санкций.

«Теперь отдых на Черноморском побережье — это не съемная халупка из фанеры, а современные гостевые дома с разнообразным предложением, трансфером, собственной кухней и развлекательной программой»,

— подчеркнул он.

Помимо прочего, глава региона рассказал о новых мерах из-за закрытия аэропортов. Так, было увеличено количество электричек, следующих вдоль Черноморского побережья, а также предусмотрены альтернативные варианты привычному транспорту. Например, в течение всего летнего сезона по маршруту НовороссийскГеленджикСочи курсирует скоростной теплоход «Комета».

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,
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