Чартерные рейсы возобновят между Владивостоком и Таиландом

Прямое авиасообщение будет запущено между Владивостоком и Таиландом. Вопрос был поднят крупнейшими туристическими операторами страны, однако у них есть опасения по невыполнению плана.

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«Шесть крупнейших туристических операторов страны опасаются, что не смогут к концу года выполнить поставленный план – 1 млн российских туристов, а также потерять рынок пользу Вьетнама»,

– сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

Они добавили, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air пытается получить разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и российскими городами Новосибирском, Владивостоком и Красноярском.