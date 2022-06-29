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4 часа назад

Чартерные рейсы вновь могут запустить между Владивостоком и Таиландом

РИА "ФедералПресс"

Прямое авиасообщение будет запущено между Владивостоком и Таиландом. Вопрос был поднят крупнейшими туристическими операторами страны, однако у них есть опасения по невыполнению плана.

Чартерные рейсы возобновят между Владивостоком и Таиландом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Шесть крупнейших туристических операторов страны опасаются, что не смогут к концу года выполнить поставленный план – 1 млн российских туристов, а также потерять рынок пользу Вьетнама»,

– сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

Они добавили, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air пытается получить разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и российскими городами Новосибирском, Владивостоком и Красноярском.

Известно, что за первое полугодие 2022 года Таиланд посетили около 65,5 тыс. российских туристов.

Новости путешествий,МИД России,
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