Чартерные рейсы возобновят между Владивостоком и Таиландом

Прямое авиасообщение будет запущено между Владивостоком и Таиландом. Вопрос был поднят крупнейшими туристическими операторами страны, однако у них есть опасения по невыполнению плана.
«Шесть крупнейших туристических операторов страны опасаются, что не смогут к концу года выполнить поставленный план – 1 млн российских туристов, а также потерять рынок пользу Вьетнама»,
– сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.
Они добавили, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air пытается получить разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и российскими городами Новосибирском, Владивостоком и Красноярском.
Известно, что за первое полугодие 2022 года Таиланд посетили около 65,5 тыс. российских туристов.