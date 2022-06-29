Змея забралась в палатку отдыхающих на новосибирском пляже

Жители Новосибирска, отдыхающие на берегу водохранилища, 28 июня обнаружили у себя в палатке змею. Издание Сиб.фм сообщает, что инцидент произошел в районе села Бурмистрово в Искитимском районе 28 июня.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

Змея никого не укусила, но сильно напугала всех, кто находился на пляже. В устрашающей гостье отдыхающие распознали неядовитого черного ужа. Люди сумели отловить его в пластиковую бутылку, а потом выпустили в части леса, удаленной от палаточного лагеря.