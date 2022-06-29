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5 минут назад

Змея забралась в палатку отдыхающих на новосибирском пляже

Bfm.ru Новосибирск

Жители Новосибирска, отдыхающие на берегу водохранилища, 28 июня обнаружили у себя в палатке змею. Издание Сиб.фм сообщает, что инцидент произошел в районе села Бурмистрово в Искитимском районе 28 июня.

Змея забралась в палатку отдыхающих на новосибирском пляже
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Змея никого не укусила, но сильно напугала всех, кто находился на пляже. В устрашающей гостье отдыхающие распознали неядовитого черного ужа. Люди сумели отловить его в пластиковую бутылку, а потом выпустили в части леса, удаленной от палаточного лагеря.

Село Бурмистрово популярно среди любителей «дикого» отдыха. Они приезжают на машинах и ставят палатки на берегу, который фактически находится в лесной зоне. Появление змеи на указанной территории биологи не считают чем-то удивительным и считают, что шанс таких встреч достаточно высок. Считается, что змеи заползают в дома, палатки и т.д., чтобы погреться.

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