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1 час назад

Пассажиры смогут улететь из Петербурга еще в одну страну

РИА "ФедералПресс"

Компания Flyone Armenia с 1 июля начнет регулярные полеты из Еревана в Северную столицу. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолеты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Пассажиры смогут улететь из Петербурга еще в одну страну
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Flyone Armenia с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван»,

– говорится в сообщении.

Самолеты будут вылетать из ереванского аэропорта «Звартноц» и приземляться в «Пулково», пишет издание РИА Новости. Напомним, что Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта в 2021 году.

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