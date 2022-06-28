Пассажиры смогут улететь из Петербурга еще в одну страну

Компания Flyone Armenia с 1 июля начнет регулярные полеты из Еревана в Северную столицу. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолеты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
«Flyone Armenia с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван»,
– говорится в сообщении.
Самолеты будут вылетать из ереванского аэропорта «Звартноц» и приземляться в «Пулково», пишет издание РИА Новости. Напомним, что Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта в 2021 году.