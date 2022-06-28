12 стран мира в 2022 году открыты для поездок с паспортом РФ

Стало известно 12 стран, куда российские граждане смогут поехать в 2022 году отдыхать.
В эти страны не потребуют большой список документов, а в некоторые не нужны даже загранпаспорт и виза, что упрощает сборы и перелет в целом. Во многие из этих стран вы можете улететь прямым авиаперелетом и поехать доступным маршрутом, если вы собрались в путешествие на машине.
Каждый сможет отдохнуть этим летом в живописных местах, с нетронутой природой и отдельными курортными зонами. В список стран вошли: Азербайджан, Абхазия, Армения, Белоруссия, Грузия, Египет, Казахстан, Киргизия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан, Южная Осетия.
Уже сейчас каждый может забронировать тур или поездку на машине в любую из этих стран. Минимум документов и максимум отдыха.
«Круг стран, куда россияне могут относительно легко попасть на отдых, всё время сужается»,
— отмечают обозреватели SOLENKA.INFO