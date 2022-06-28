12 стран мира в 2022 году открыты для поездок с паспортом РФ

В эти страны не потребуют большой список документов, а в некоторые не нужны даже загранпаспорт и виза, что упрощает сборы и перелет в целом. Во многие из этих стран вы можете улететь прямым авиаперелетом и поехать доступным маршрутом, если вы собрались в путешествие на машине.