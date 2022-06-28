Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
12 минут назад

Россиянам рассказали об оптимальных странах для путешествий

Lenta.ru

Стоимость заграничных перелетов для россиян значительно увеличилась из-за ряда логистических трудностей. Оптимальными сегодня являются путешествия в соседние страны: Армению, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию. Также популярны поездки в Турцию: еженедельно из Москвы осуществляется 540 рейсов. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета директоров туристической компании, специалист по туризму Дмитрий Горин.

Россиянам рассказали об оптимальных странах для путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент уже 52 страны отменили коронавирусные ограничения, но полеты, как напомнил эксперт, осуществляются только в 20 из них. Так что путешественникам нужно выбирать между прямым полетом и транзитом.

«Все страны, открытые для путешествий, возобновили выдачу виз. Это и Греция, и Испания, и Франция, и другие государства. Однако перелет теперь составляет основную долю затрат: даже в открытые страны приходится лететь в обход определенных территорий, время в воздухе увеличивается, соответственно, влияя на стоимость. Например, если раньше в Турцию можно было долететь за три часа, то теперь это больше пяти часов», — предупредил Горин.

За счет прямых рейсов наиболее популярны и доступны сейчас Турция — туда, по словам собеседника «Ленты.ру», осуществляется 540 рейсов в неделю. Спросом также пользуются Объединенные Арабские Эмираты, Египет.

Много перелетов сейчас и в соседние государства: Армению, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию. Там тоже есть туристические поездки. Кроме того, в ряде стран можно открыть даже карты иностранных банков, которые будут принимать за рубежом, так что многие совмещают обычный и «карточный» туризм. Для полетов в Европу доступны только транзитные рейсы с пересадками в Стамбуле, Белграде, Ереване. Если говорить о стоимости, то, к сожалению, они стали намного дороже. Если раньше до Европы мы долетали за 3-4 часа, то теперь это от 8 до 20 часов. Средний чек вырос от 60 до 150 тысяч рублей в экономе, рассказал эксперт.

Проблема с тем, что летать в какие-то страны нежелательно, по его словам, не стоит. Сложности есть только логистические.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители