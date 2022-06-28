Россиянам рассказали об оптимальных странах для путешествий

На данный момент уже 52 страны отменили коронавирусные ограничения, но полеты, как напомнил эксперт, осуществляются только в 20 из них. Так что путешественникам нужно выбирать между прямым полетом и транзитом.

«Все страны, открытые для путешествий, возобновили выдачу виз. Это и Греция, и Испания, и Франция, и другие государства. Однако перелет теперь составляет основную долю затрат: даже в открытые страны приходится лететь в обход определенных территорий, время в воздухе увеличивается, соответственно, влияя на стоимость. Например, если раньше в Турцию можно было долететь за три часа, то теперь это больше пяти часов», — предупредил Горин .

Много перелетов сейчас и в соседние государства: Армению, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию. Там тоже есть туристические поездки. Кроме того, в ряде стран можно открыть даже карты иностранных банков, которые будут принимать за рубежом, так что многие совмещают обычный и «карточный» туризм. Для полетов в Европу доступны только транзитные рейсы с пересадками в Стамбуле, Белграде, Ереване. Если говорить о стоимости, то, к сожалению, они стали намного дороже. Если раньше до Европы мы долетали за 3-4 часа, то теперь это от 8 до 20 часов. Средний чек вырос от 60 до 150 тысяч рублей в экономе, рассказал эксперт.