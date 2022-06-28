Российские отельеры назвали плюсы ухода западных компаний

Российским отельерам хватит компетенций продолжать ведение бизнеса зарубежных гостиничных брендов, которые покидают отечественный рынок. Такую точку зрения выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по гостиничному бизнесу Вадим Прасов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Вице-президент ФРиО назвал плюсом ухода западных компаний передел гостиничного рынка и привлечение к работе российских операторов — при этом Прасов допустил, что иностранные бренды могут все же сохранить присутствие в бизнесе.

«Имеется в виду, что не все, кто хотели бы уйти, уже ушли. Кто-то однозначно останется, кто-то однозначно уйдет. Мне кажется, тем, кто уйдет, им будет достаточно проблематично вернуться»,

— поделился мнением эксперт.

Он также отметил, что перед собственниками отелей сейчас встанет выбор — управлять гостиницами самостоятельно или привлекать российских операторов. Так или иначе, Прасов уверен, что эти объекты продолжат работу в России.