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2 минуты назад

Российские отельеры назвали плюсы ухода западных компаний

Lenta.ru

Российским отельерам хватит компетенций продолжать ведение бизнеса зарубежных гостиничных брендов, которые покидают отечественный рынок. Такую точку зрения выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по гостиничному бизнесу Вадим Прасов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Российские отельеры назвали плюсы ухода западных компаний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вице-президент ФРиО назвал плюсом ухода западных компаний передел гостиничного рынка и привлечение к работе российских операторов — при этом Прасов допустил, что иностранные бренды могут все же сохранить присутствие в бизнесе.

«Имеется в виду, что не все, кто хотели бы уйти, уже ушли. Кто-то однозначно останется, кто-то однозначно уйдет. Мне кажется, тем, кто уйдет, им будет достаточно проблематично вернуться»,

— поделился мнением эксперт.

Он также отметил, что перед собственниками отелей сейчас встанет выбор — управлять гостиницами самостоятельно или привлекать российских операторов. Так или иначе, Прасов уверен, что эти объекты продолжат работу в России.

По его словам, за 30 лет присутствия на российском рынке международных брендов отечественные отельеры успели накопить большой опыт в части управления. Эксперт считает, что в стране «достаточное количество» высококвалифицированных кадров, которые смогут сохранить высокий уровень предоставляемого сервиса.

Новости путешествий,Вадим Прасов,
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