Россияне назвали главную сложность при планировании отпуска

Большинство россиян признались, что одной из главных проблем при планировании отпуска является бронирование жилья, билетов и экскурсий. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса GEO.Platforma, пишет «Газета.Ru».

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Так, 37 процентов опрошенных назвали основной сложностью для путешествий высокие цены на отдых. 43 процента россиян заметили существенное подорожание билетов — заранее приобрести их, избежав переплат, сумел лишь каждый пятый. При этом 16 процентов респондентов заявили, что не заметили никаких изменений.

Кроме того, проблемы с проведением платежей отметили 27 процентов респондентов, 21 процент пожаловались, что количество доступных для россиян стран сократилось. Еще 33 процента опрошенных столкнулись со сложностями при бронировании жилья из-за ухода международных букинг-сервисов, 25 процентов — с оформлением брони на отечественных платформах.

«Каждый третий рассказал о сложностях с покупкой билетов на самолет, а каждый пятый (22 процента) — с покупкой билетов на поезда и автобусы дальнего следования»,

— говорится в опросе.

Согласно данным сервиса, 23 процента россиян отказались от летнего отдыха. Каждый третий планирует поездку в зарубежные страны, а 38 процентов респондентов рассчитывают отдохнуть на даче или на отечественных курортах.