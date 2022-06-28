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3 часа назад

В Испании хотят заставить беспечных купальщиков платить за свое спасение из моря

На курорте Сан-Себастьян, расположенном в испанской Стране Басков, планируют обязать беспечных купальщиков, которых начинает уносить в море по их неосторожности, самим оплачивать работу спасателей. Об этом сообщает The Guardian.

В Испании купальщики будут платить за свое спасение из моря
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В городе разрабатывается проект закона, согласно которому люди, которые начинают тонуть по своей вине — например, купаясь в неспокойном море в нетрезвом состоянии, — впоследствии будут получать счета за услуги спасателей.

"Я был бы рад никогда не взимать ни одного евро, фунта или доллара, — заявил городской советник по гражданской безопасности Мартин Ибабе. — Но целью этого является предотвратить подобные инциденты. Этот противоречивый по своей сути закон направлен на то, чтобы заставить людей думать дважды".

Законопроект начали разрабатывать еще два года назад. Толчком к более активной работе над ним послужил рост числа случаев, когда люди, по словам Ибабе, проявляли "откровенную безответственность" — например, когда туриста смыло приливом, пока он выпивал на пристани, или когда пьяная женщина решила вскарабкаться по камням в месте, известном особенно сильными волнами.

Спасение неосторожных туристов в таких случаях происходит за счет жителей Сан-Себастьяна. Кроме того, озабоченность властей вызывает тот факт, что и сами спасатели, которые отправляются на выручку беспечных отдыхающих, подвергаются опасности.

Ранее туроператор рассказала, во сколько обойдется отдых в Крыму по системе "все включено".

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