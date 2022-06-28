Россияне застряли в Египте

Российские туристы застряли в Египте. Группа путешественников уже пять дней не может вернуться в Москву из Шарм-эш-Шейха из-за постоянных переносов авиарейсов.
"Изначально мы должны были улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Туроператор нам о задержке вылета заранее сообщил, и нас на четыре дня оставили в нашем отеле, проживание продлили бесплатно",
– рассказала одна из россиянок в беседе с РИА Новости.
В телеграм-канале "КрышаТурДома" сообщается, что вылет рейса F7 4710 Шарм-Эль-Шейх - Москва задерживается до 23:00 МСК.
Airbus A330 авиакомпании IFly RA-73684 должен был вылететь в Москву 28 июня в 15:45. Но из-за неисправности шасси вылет сначала перенесли на утро вторника, а теперь на вечер.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Египет снял все ограничения для туристов.