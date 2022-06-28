За вынос еды со шведского стола отель выставит счет туроператору

Туроператор «Русь», организующий экскурсионные автобусные туры, получил от ярославского отеля «Любим» письмо о том, что туристы, прибывшие от компании, выносят еду со шведского стола. Директор гостиницы предупреждает, что при выявлении случаев «сбора продуктов в свои сумки» будет вынужден выставлять туроператору дополнительные счета на оплату завтраков. Он также просит проинформировать менеджеров и гидов, сопровождающих группы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Коммерческий директор «Русь» Елена Соловьева пояснила, что работает с гостиницей на постоянной основе. Но поскольку туры экскурсионные, с частыми переездами, туристы живут в ней сутки, максимум двое. По информации отеля, еду выносят нередко. «Я слабо себе представляю это, – говорит Елена. – Думаю, что просто отдельные конкретные люди могут так себя вести. Больно слышать, что якобы мы возим невоспитанный народ».

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Теперь в туроператорской компании думают, предупреждать ли им своих туристов дополнительно. На этапе покупки тура делать это странно: будет негатив. О правилах поведения в гостинице туристам обычно рассказывают гиды в автобусе. С другой стороны, о них должны сообщать и непосредственно при заселении. Предупреждающие таблички должны присутствовать и в ресторане.

«В любом случае нести материальную ответственность в виде счетов за завтраки мы не можем, так как это вне нашего контроля и разумного реагирования», – говорит Елена Соловьева. По ее мнению, отель может сам решить эти проблемы, делая устные замечания гостям или взяв с них оплату за вынесенные продукты.

«Я думаю, отелю ничто не мешает выставлять счета за еду туристам, – говорит юрист Игорь Косицын. – Потому что ответственность непосредственно за свои действия во время пребывания в объекте размещения несут сами туристы, и наверняка они подписывают какие-то памятки при заселении». Впрочем, юрист не исключает и такой вариант: гостиница отправит счет туроператору, а тот – своему клиенту, напрямую или через турагента. В договоре есть данные туриста, туркомпания может направить ему претензию. «Но это лишь усложнит и удлинит цепочку, в конечном итоге отвечать за такие действия должны гости отеля»,

– отметил юрист.

«С другой стороны, важно знать, прописано ли в договоре между гостиницей и туроператором, кто несет ответственность за действия гостей, кто должен возмещать убытки», – говорит Игорь Косицын. В договоре туроператора с туристом обычно содержится пункт о том, что за любой ущерб в отеле несет ответственность заказчик.