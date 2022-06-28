Российские туристы застряли в Египте

Группа российских туристов уже пять дней не может вернуться в Москву с египетского курорта Шарм-эш-Шейх из-за постоянных переносов авиарейсов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Изначально мы должны были улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Туроператор нам о задержке вылета заранее сообщил, и нас на четыре дня оставили в нашем отеле, проживание продлили бесплатно»,

– делится одна из туристов с РИА Новости.

В telegram-канале «КрышаТурДома» сообщается, что вылет рейса F7 4710 Шарм-Эль-Шейх – Москва задерживается до 23:00 МСК. Airbus A330 авиакомпании IFly RA-73684 должен был отправиться в Москву вчера в 15:45. Но из-за неисправности шасси его сначала перенесли на утро вторника, а теперь уже и на вечер.