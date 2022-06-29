Как в России развивают пассажирский флот

"Плавно навстречу идет пароход…"

Фото: ТАСС ТАСС

Знаменитая песня легендарного Леонида Утесова "Пароход" прозвучала на весь Советский Союз в 1940 году. В то время, еще до начала Великой Отечественной войны, в большой Советской стране были чрезвычайно популярны круизы на пароходах, а позднее, начиная с 1950-х, дизель-электроходах.

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Последняя отечественная серия из двух дизель-электроходов — "Ленин" и "Советский Союз" (проект 20) — была построена на заводе "Красное Сормово" в конце 1950-х годов. Для того времени это были рекордные по своим размерам, мощности и комфортабельности речные суда. Пассажиры могли путешествовать в одно-, двух-, трех- и четырехместных каютах, причем некоторые из них уже тогда были оборудованы кондиционерами и телевизорами. Также на борту обоих дизель-электроходов были вместительные киноконцертные залы (до 100 человек) и рестораны.

Однако начиная с 1960-х пассажирские суда по проектам советских КБ начали строиться на верфях Восточной Германии, Чехословакии и Венгерской Народной Республики. В 70-е и 80-е корабли для советского речфлота покупались также в странах Западной Европы.

По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, остановка производства гражданских судов на территории СССР связана с перераспределением заказов в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Первой ласточкой после 60-летнего перерыва стал полноценный отечественный круизный теплоход, названный именем советского поэта Мустая Карима. Лайнер проекта PV300, построенный на "Красном Сормово" (входит в ОСК), введен в эксплуатацию в 2020 году.

Следующим стал "Петр Великий" проекта PV300VD, который сегодня строится на предприятии "Лотос" (входит в ОСК) в Астрахани.

Плавучий пятизвездочный отель

Проект PV300VD, как и проект PV300, был разработан в 2010–2015 годах Морским инженерным бюро — СПб по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы".

Перед российскими конструкторами была поставлена задача создать плавучий пятизвездочный отель, который мог бы вывести отечественный круизный речной туризм на новый качественный уровень. Сейчас, как говорят в ОСК, уже можно уверенно сказать, что задача была выполнена — судно действительно обладает всеми заявленными характеристиками.

По данным производителя, "Петр Великий" — это круизный пассажирский лайнер класса "Волго-Дон макс" вместимостью 310 человек. Российский морской регистр судоходства классифицирует корабль как М-СП 3.5, то есть это судно "река — море", способное выдерживать волны высотой до 3,5 м.

Новый отечественный лайнер, как и подобает всем крупным судам для отдыха на воде, — это плавучая гостиница с полноценными балконами-террасами, носовым обзорным салоном, солнечной палубой с ветроотбойником, бассейном и баром.

Отдыхать во время путешествий по российским рекам пассажиры "Петра Великого" будут в 155 каютах со стандартным двухместным размещением. Кроме этого, на корабле предусмотрено семь люкс-апартаментов и три люкса с верандой. Также на "Петре Великом" предусмотрено четыре каюты для людей с ограниченными возможностями.

Каюты пассажиров размещаются на четырех ярусах надстройки, причем на трех верхних палубах номера плавучего отеля имеют собственные балконы со сдвижными секциями для обеспечения сквозного прохода в аварийных ситуациях. Все каюты оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами и беспроводным интернетом.

По словам Алексея Рахманова, главное преимущество круизного лайнера проекта PV300VD — это возможность как перемещаться по внутренним водным путям России, так и выходить в море. "Многие речные суда, сделанные для внутренних водных путей России, обладали хорошими мореходными характеристиками, поскольку Ладожское и Онежское озера, да и волжские водохранилища могут "порадовать" волнами до 3 м. Но море предъявляет судам дополнительные требования", — говорит генеральный директор ОСК.

Испытания и планы на производство

Сегодня отечественный круизный лайнер "Петр Великий" готовится к ходовым испытаниям, однако перед этим, как говорят в ОСК, необходимо завершить все корпусные работы, монтаж судовых систем, оборудования и механизмов, провести пусконаладочные работы. Должны быть пройдены швартовные испытания судна, а результаты всех работ предъявлены классификационному обществу — неправительственной организации, которая устанавливает и поддерживает технические стандарты строительства и эксплуатации судов и морских сооружений.

В конце 2021 года лайнер совершил заводской технологический выход для проведения пусконаладочных работ двигателя и испытаний систем теплохода. Специалисты завода протестировали работу винторулевого комплекса круизного лайнера, испытали якорно-швартовые механизмы.

"В настоящий момент на судне продолжаются достроечные работы, ведется подготовка к проведению ходовых испытаний. Надеемся закончить их летом. Если у заказчика "Петра Великого" не возникнет желания использовать его в осенне-зимний период на Каспии, то, скорее всего, его первая навигация начнется в 2023 году", — отмечает Алексей Рахманов. В дальнейшем круизный лайнер, как говорят в компании "Мостурфлот" (будущем операторе судна), cможет ходить не только по Волге и Каспию, но и по Азовскому и Черному морям. Также рассматривается вопрос о создании маршрутов нового российского теплохода до берегов Турции.