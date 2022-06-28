Сколько россияне готовы потратить на летний отдых

Эксперты Сравни и аналитики сервиса GEO.Platforma выяснили, что в этом году только 16% россиян путешествуют самостоятельно, 84% предпочитают готовые туры.

Фото: Сравни.ру Сравни.ру

Наиболее популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция, Египет и ОАЭ. Каждый третий готов потратить на поездку более 200 тысяч ₽, ещё около 40% — от 100 тысяч ₽ до 200 тысяч ₽.

Самыми востребованными направлениями внутреннего туризма стали курорты Краснодарского края и Крыма. На отдых в России больше половины россиян выделили на отдых от 70 тысяч ₽ до 100 тысяч ₽, 31% рассчитывают уложиться в сумму от 30 тысяч ₽ до 70 тысяч ₽.

Подорожание летнего отдыха заметили 37% из 1251 респондентов, принявших участие в опросе. 43% рассказали о росте цен на билеты.

При этом 46% россиян планируют от одной до трёх поездок за границу, 16% рассчитывают хотя бы раз съездить в другой город России. Эксперты Сравни также отмечают рост популярности коротких поездок.

«В течение двух лет туристы чаще всего страховали путешествия сроком на 6–10 и 11–15 дней. В этом году также выросла популярность коротких поездок менее чем на неделю, что может быть связано с увеличением цен на путешествия»,

— рассказала руководитель продукта по страхованию туристов Сравни Олеся Евтушенко.