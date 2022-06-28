Туристы отравились в Хургаде и решили засудить туроператора

Британские туристы массово отравились в отеле Хургады.

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Инцидент произошел в 2019 году, но теперь пострадавшие намерены предъявить иск туроператору TUI и потребовать возмещения ущерба. Об этом сообщают британские СМИ.

По словам 36 туристов, их отпуск был испорчен из-за желудочно-кишечных заболеваний, которые они подхватили в отеле Jaz Aquamarine в Хургаде с января по октябрь 2019 года. Четверо из заболевших тогда госпитализировали, у восьми обнаружили сальмонеллу, а у одного кишечную палочку и шигеллу.

Предствитель TUI, в свою очередь, постарался заверить клиентов, что отели тщательно проверяются на безопасность. Сотрудники Jaz Aquamarine от комментариев воздержались.