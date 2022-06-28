Россиянка рассказала об отдыхе в отеле 18+ в Турции

Российская туристка, побывавшая в отеле 18+ в Турции, описала отдых словами «есть можно в любое время дня и ночи». Впечатлениями от своей поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница призналась, что целенаправленно хотела отдохнуть без детей и насладиться новой инфраструктурой и качественным сервисом. Так, путевка на семь ночей «ультра все включено» в пятизвездочный Lonicera Premium 18+, построенный в 2020 году, обошлась ей в 129 тысяч рублей на двоих. Читательница портала отметила, что ожидания от отеля полностью оправдались — ее порадовал свежий ремонт, «совсем новые номера» и стильная обстановка.

«Есть можно в любое время дня и ночи, постоянные перекусы, можно не переживать и не думать о времени завтрака или обеда и ужина, в ресторане накрыто почти всегда: убирают завтрак и почти сразу начинают сервировать обед»,

— назвала еще один плюс туристка.

При этом рядом находился еще один отель, Lonicera Resort, где, по словам россиянки, была вся «тусовочная и развлекательная инфраструктура» — постояльцы Premium могли пользоваться его аквапарком, гулять по территории, посещать бассейны и ходить на пляж.

«Также могу назвать общий минус на все эти два отеля — отсутствие какой-либо инфраструктуры рядом. Правда, есть автобусная остановка прямо у отеля, но за неделю отпуска мы так никуда и не выбрались. Хватило развлечений на территории, а все сувениры купили на остановке по дороге в аэропорт»,

— заключила девушка.