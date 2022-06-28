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3 часа назад

Фиджи открывает морские границы для международных круизов

TURIZM.RU

Этот шаг предпринят властями через шесть месяцев после возобновления авиасообщения, в результате чего на Фиджи успело побывать более 118 000 туристов.

Фиджи открывает морские границы для круизов
Фото:  TURIZM.RU TURIZM.RU

Как и в случае с международными авиаперелетами, круизы возобновятся в соответствии с условиями въезда, установленными правительством Фиджи.

Возвращение круизных лайнеров в фиджийские воды играет ключевую роль в продолжающемся экономическом восстановлении Фиджи. До COVID-19 круизные компании, их пассажиры и экипажи ежегодно тратили на островах 16,5 миллиона фунтов стерлингов. В исследовании, датированным 2018 годом говорится, что каждый рейс круизного лайнера приносит в среднем 113 497 фунтов стерлингов, а один пассажир оставляет на Фиджи порядка 33,50 фунтов стерлингов.

Прямые расходы путешественников пойдут на пользу продавцам изделий ручной работы, в основном женщинам, а также местным туроператорам, которые регулярно выстраиваются в очередь в порту Лаутока в дни круизов.

Чтобы обеспечить безопасность после возвращения круизных судов на Фиджи, правительство разработало дополнительные меры по снижению рисков, в том числе:

Все путешественники в возрасте 16 лет и старше — как пассажиры круизов, так и члены экипажей — должны быть полностью вакцинированы признанной на Фиджи вакциной против COVID-19;

Обязателен отрицательный экспресс-тест на антиген, взятый в течение 24 часов до высадки в портах Фиджи;

Необходима действующая медицинская туристическая страховка с международным покрытием рисков, связанных с COVID-19.

Все береговые экскурсии также будут проводиться в соответствии с протоколами охраны труда и техники безопасности, включая использование мобильного приложения Care Fiji. TURIZM.RU

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