В Госдуме призвали развивать винный туризм в России

Винный туризм должен стать основным стратегическим активом винодельческих регионов России, заявил депутат новой волны, член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Он выразил убежденность в том, что новая законодательная рамка в сфере винного туризма позволит диверсифицировать сезонность и создаст качественные точки отдыха в сельской местности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Видео дня

Депутат подчеркнул, что винный туризм должен стать основным стратегическим активом винодельческих регионов России.

«Вместе с тем, мы должны учитывать риски застройки виноградопригодных земель и исключить такие лазейки в законе. Необходимо доработать методику определения предельных параметров строительных проектов шато, дегустационных залов, мест размещения, чтобы не допустить замены значительных площадей плодоносящих виноградных насаждений на объекты гостиничной и туристической инфраструктуры», – добавил Алтухов.

Эту позицию поддерживает Ассоциация виноградарей и виноделов России. «Виноградарство может развиваться интенсивными темпами только в комплексе с развитием виноделия, которое обеспечивает экономическую эффективность всей отрасли в целом. Для стабильного развития виноградо-винодельческой отрасли, в первую очередь небольших крестьянско-фермерских хозяйств, необходимо законодательно закрепить возможность комплексного освоения виноградопригодых земель: выращивания винограда, производства винодельческой продукции, предоставления услуг винного туризма», – отметил один из разработчиков законопроекта о винном туризме, член Совета Федерации Алексей Кондратенко.

Эксперты отметили, что для виноделен туристический бизнес не может стать профильным, его назначение – продвижение продукта и регионального бренда. Он должен формировать спрос посредством экономики впечатлений. Экспертный совет поддержал концепцию внесенного законопроекта, но выступил с инициативой определить и закрепить законодательно предельные параметры строительства для объектов винного туризма, чтобы защитить виноградопригодные земли от застройки.