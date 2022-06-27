Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
34 минуты назад

Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети

Lenta.ru

Американская блогерша сделала маникюр на откидном столике в самолете, сняла свои действия на камеру и нарвалась на осуждение в сети. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TikTok-ролик туристки.

Пассажирка сделала маникюр в самолете и была осуждена в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах видно, как во время полета в Испанию пассажирка красит ногти, а затем по очереди сушит каждый палец в портативной УФ-лампе. Ролик стал вирусным в сети, набрав более 2,7 миллиона просмотров и двух тысяч комментариев.

Многих пользователей возмутили действия блогерши, они принялись критиковать ее в комментариях.

«Совет от стюардессы — это точно недопустимо. Дело не только в лаке, который легко воспламеняется, но и в аппарате для сушки ногтей, который вы используете. Нельзя брать в самолет вещи, которые могут вызвать искры или возгорание», «Выглядит нелегально», «А как же запах? Я бы не хотела сидеть рядом с пассажиром, который таким занимается», «Я стюардесса и точно вам говорю, что делать маникюр в самолете запрещено», — писали одни юзеры.

При этом другие подписчики поддержали девушку.

«Как сотрудник аэропорта хочу сказать, что нет ничего запрещенного в том, чтобы проносить жидкость до 100 миллилитров в самолет. Поскольку это гель, он точно не воспламеняется. Так что никакой угрозы здесь нет», «Я тоже стюардесса и, честно говоря, если бы увидела, что кто-то из пассажиров делает маникюр в самолете, я бы попросила сделать и мне», «Если бы проносить какую-то из этих вещей было запрещено, ей бы не дали пронести ее в самолет», — оправдывали блогершу поклонники.

Позже автор ролика пояснила в комментариях, что служба безопасности аэропорта разрешила взять гель-лак на борт, поскольку он не воспламеняется и у него отсутствует запах.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители