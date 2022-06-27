Пассажирка сделала маникюр в самолете и была осуждена в сети

«Как сотрудник аэропорта хочу сказать, что нет ничего запрещенного в том, чтобы проносить жидкость до 100 миллилитров в самолет. Поскольку это гель, он точно не воспламеняется. Так что никакой угрозы здесь нет», «Я тоже стюардесса и, честно говоря, если бы увидела, что кто-то из пассажиров делает маникюр в самолете, я бы попросила сделать и мне», «Если бы проносить какую-то из этих вещей было запрещено, ей бы не дали пронести ее в самолет», — оправдывали блогершу поклонники.