Где отдохнуть в июле: топ-12 мест для хорошего отдыха в 2022 году

Проводить лето в городе хорошо, если он курортный, поэтому городские жители так стремятся взять отпуск и уехать. «Рамблер» рассказывает, куда можно отправиться в июле, чтобы отдохнуть от привычной суеты и надоевшей рутины, переключить внимание и провести время так, как хочется, а не как надо.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Крым

Пока авиасообщение закрыто добраться сюда можно на поезде или на машине, причем необязательно гонять свою, можно взять на прокат комфортный минивэн или внедорожник. Вообще автомобиль открывает гораздо больше возможностей — за неделю можно объехать весь остров.

Обязательны к посещению — мыс Тарханкут с невероятными марсианскими пейзажами, Чуфут-Кале и Бахчисарай, Мраморный пляж в Балаклаве, мыс Фиолент, Долина привидений на горе Демерджи, гора Кара-Даг, Ай-Петри и Севастополь. Также можно задаться целью и посмотреть дворцы, их очень много, но начать можно, например, с этих:

Воронцовский дворец

Массандровский дворец

Ливадийский дворец

Ласточкино гнездо

Ханский дворец

Голицынский дворец

Сочи

Самое популярное место у туристов, которые выбирают отдых в России.

Здесь можно не только позагорать у моря и вдоволь накупаться, также можно съездить на смотровую площадку на горе Ахун и обалдеть от восторга, в Sky Park, возможно, вы рискнете прыгнуть с банджи, на форелевую ферму, в тисо-самшитовую рощу. Вариантов жилья масса: от отелей до весьма симпатичного частного сектора.

Анапа

Идеальное место для отдыха с детьми — здесь песчаные пляжи и достаточно мелко у берега. Детям точно понравится, а родителям можно немного снизить градус тревожности, хотя без присмотра ребенка точно оставлять не стоит. Сюда также едут любители кайта и виндсерфа, Благовещенская коса — один из самых популярных в России спотов, наравне с Должанкой.

Турция

Самый простой вариант взять тур с перелетом, трансфером и питанием «все включено», а дальше останется только придумывать — чем заняться сегодня.

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Хотя и этого можно не делать, ведь в отелях уже готова программа развлечений для таких туристов.

Египет

Египет, как и Турция, снял ковидные ограничения, а значит сюда можно спокойно лететь, не беспокоясь о сертификатах вакцинации, справках и ПЦР-тестах.

PxHere

Опять же, выбирайте отель по картинкам и отзывам, берите тур «все включено» на удобные даты и просто дайте себе отдохнуть.

Горы

Высокий сезон в горах начинается зимой, когда выпадет достаточное количество снега для того, чтобы открыть хотя бы часть трасс. Но горы прекрасны в любое время года. Летом там можно спастись от жары и подышать свежим воздухом.

Красная поляна

Место стало очень популярным после зимней олимпиады, которая прошла здесь в 2014 году. Сейчас здесь располагается три курорта — Роза Хутор, Красная поляна и Газпром-Лаура. В паре километров находятся поселки — Красная Поляна и Эсто-Садок. Жить можно в отелях, апартаментах или даже частном секторе. Можно подняться на пики, можно прогуляться по эко-тропам, посмотреть водопад Поликаря, сходить в культурно-этнографический центр «Моя Россия».

Рядом с поселком Красная Поляна расположены знаменитые краспнополянские дольмены. Еще можно договориться с местными гидами и сходить в однодневный поход. Поселок Красная Поляна хорош еще тем, что за сорок минут можно добраться до моря — на автобусе или такси. Еще отсюда непременно стоит съездить в Медовеевку и даже остаться там с ночевкой, там расположен очень красивый отель, а кроме того там невероятно вкусно кормят.

Кавказские Минеральные Воды

Ессентуки, Пятигорск, Железногорск, Кисловодск — на первый взгляд, это что-то на советском. Но на самом деле санатории здесь начали строить еще при царе. Восхитительная природа, источники на любой вкус, абрикосы и, конечно же, шелковица, или, как говорят местные, тутовник. В июле, как раз сезон. Причем растет дерево прямо на улицах, можно остановиться и беспрепятственно есть. Если аккуратно не получилось и на одежде появились устрашающие пятна — когда придете в отель, попросите кипяток, чтобы залить им пятна, они хорошо отстираются.

Алтай

Алтайские горы — еще одно прекрасное место на карте России. Здесь инфраструктура не так развита, как в Сочи, поэтому стоит заранее выяснить, куда вы хотите сходить и что посмотреть, и воспользоваться услугами гида.

Для тех, кто хочет заодно заняться здоровьем, отличный вариант — отдых в санатории. Процедуры, обед по расписанию, глубокий сон и полное умиротворение.

Урал

Пока не самое популярное направление, но должен же кто-то начать. Кого-то может отпугнуть отсутствие развитой инфраструктуры, но в этом есть и плюс — первозданная красота природы и отсутствие толп туристов.

Реки

Для отчаянных экстремалов — конечно же, сплавы по рекам разной степени сложности. Но они и без наших советов прекрасно знают, какую реку они отправятся покорять в следующий раз. А вот тем, кто пока только размышляет, куда бы отправиться в отпуск, возможно, стоит подумать и отправиться в речной круиз, например, по Волге. Вы наслаждаетесь ветром, свежестью и красотой, пока судно идет по реке, и каждый день выходите гулять в разных городах, в которых вряд ли бы оказались в других обстоятельствах. Другими словами, речной круиз — вариант для любознательных.

Глэмпинг

Любите природу, но походная романтика вам совершенно не близка? Глэмпинг — отличный вариант для тех, кому хочется быть подальше от города и людей, но не хочется лишаться привычного комфорта. Слово образовано из двух — гламур и кемпинг.

Вы живете в домике, у вас есть душ, туалет, полноценная кровать, стол и стулья, а еду готовит повар. Но людей вы практически не видите, а можете валяться в гамаке, читать книжку, обниматься с деревьями, слушать пение птиц и никуда-никуда не торопиться. Наименее затратный вариант — выбрать глэмпинг, до которого легко будет добраться на автомобиле.

Дача

Лучшее решение для тех, кто не хочет преодолевать обстоятельства и справляться с трудностями. Если нет своей дачи, ее можно снять, но делать это нужно заранее, поскольку владельцы охотнее сдают дачи на длительный срок. Тем не менее попробовать стоит. А вот с купанием будьте осторожны, ближайший пруд может быть не пригоден для этого. Выяснить это стоит до того, как вы в него залезете.

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