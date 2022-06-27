Коньячный завод в Дагестане организовал экскурсии для туристов

Кизлярский коньячный завод в Дагестане — одно из старейших в России предприятий по производству коньяка, основанное в 1885 году, — начал проводить экскурсии для туристов. Попасть на завод можно как в составе тургруппы, так и самостоятельно.
«С этого года мы начали заниматься развитием туристического кластера на предприятии, создали технологическую карту и уже начали принимать туристов. <> У нас предприятие полного цикла, и туристы видят весь процесс — от виноградников до хранения продукции, знакомятся со всеми этапами производства, посещают единственный в России музей коньяка», — рассказал ТАСС помощник гендиректора по развитию туризма, начальник службы безопасности завода Зубаир Омаров.
По его словам, завод стал первым из российских коньячных предприятий, запустивших подобную программу.
Завод сотрудничает со всеми туристическими компаниями республики, также туристы могут посетить завод самостоятельно.
«Сейчас к нам приезжают туристы из разных регионов — например, на август записана группа из Новосибирска», — добавил Омаров.