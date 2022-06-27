Коньячный завод в Дагестане организовал экскурсии для туристов

«С этого года мы начали заниматься развитием туристического кластера на предприятии, создали технологическую карту и уже начали принимать туристов. <> У нас предприятие полного цикла, и туристы видят весь процесс — от виноградников до хранения продукции, знакомятся со всеми этапами производства, посещают единственный в России музей коньяка», — рассказал ТАСС помощник гендиректора по развитию туризма, начальник службы безопасности завода Зубаир Омаров.