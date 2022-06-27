В АТОР рассказали, стоит ли туристам ехать в Крым сейчас

Вслед за Сочи ливни обрушились на Крым. Из-за обильных дождей в ночь на воскресенье, 26 июня, некоторые населенные пункты полуострова оказались подтопленными. Непогода продолжила бушевать и на следующий день. Власти рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от купания в море. В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС. Рассказываем о ситуации на полуострове, а также разбираемся, что делать туристам.

Фото: m24.ru m24.ru

Натиск стихии

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Первые ливни обрушились на Крым в ночь на 26 июня. Наиболее сильно пострадал Симферопольский район, где менее чем за сутки на разных территориях выпало до 124 миллиметров осадков. Кроме того, в зоне буйства стихии оказались Алушта, Белогорский и Бахчисарайский районы. Из-за непогоды пострадала инфраструктура Симферополя. В том числе, в центре города обрушилась часть моста через реку Салгир.

В понедельник, 27 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Сообщалось, что на фоне непогоды на полуострове свыше 4,3 тысячи абонентов отключили от электроэнергии.

Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

– Сергей Аксенов, глава Крыма.

Аксенов также рассказал, что будет увеличен сброс воды из водохранилища Симферополя. На фоне этого ряду районов может угрожать подтопление. В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики рекомендовали готовиться к эвакуации жителям Симферополя и сел в соседних районах, которые располагаются вдоль русла реки Салгир. Вместе с тем пострадавшим от непогоды жителям пообещали выплатить компенсации.

"Каждому члену семьи, пострадавшему из-за подтоплений, выплатят по 10 тысяч рублей. По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу – до 100 тысяч рублей",

– уточнила заместитель председателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико.

Пока на полуострове сохраняется неблагоприятная обстановка, местным жителям и туристам рекомендовали воздержаться от купания в море. По данным регионального Гидрометцентра, ливни в Крыму прекратятся только к середине дня 28 июня. При этом в пресс-службе Ростуризма сообщил, что сложившаяся ситуация не отражается на работе санаторно-курортного комплекса полуострова. Тем не менее отдыхающих попросили отложить экскурсии в горно-лесной местности.

Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано.

пресс-служба Ростуризма

Ранее непогода накрыла Сочи. Кроме того, из-за обильных осадков Грузия временно закрыла сухопутный таможенный пропускной пункт Казбеги на границе с РФ.

Туристам нипочем

Вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в разговоре с Москвой 24 заявил, что ливни в Крыму не становятся препятствием для путешественников.

Турпоток разделяется на две группы. Первая – организованные путешественники, которые через туроператора отправляются в крупные санатории и здравницы. Такие объекты размещения имеют высокий уровень подготовленности к природным неприятностям – резервные источники питания, водоснабжения, технические службы. Среди этой категории туристов корректировок нет, мы не видим значительного количества отмен, процент аннуляций соответствует обычным дням.

– Илья Уманский, вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму АТОР.

По словам эксперта, вторая группа – самостоятельные туристы, которые бронируют частные отели и гостиницы.

"Их поток не очень контролируемый, но я могу предположить, что там количество отмен немного выше, потому что путешественники могут сместить даты поездки на несколько дней", – добавил специалист.

По словам Уманского, если туристы, которые купили тур на ближайшие дни, все-таки решили отменить поездку или перенести ее из-за непогоды, то необходимо заранее обращаться к туроператору, который продал путевку. В этом случае компания вернет деньги.