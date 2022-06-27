Пьяный пассажир устроил драку и попал на видео

Пьяный пассажир, получивший отказ в посадке на рейс, вышел из себя и устроил драку с сотрудниками аэропорта. Конфликт попал на видео, ролик и подробности опубликовал New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел в аэропорту Бристоля (Великобритания) возле выхода на посадку. Как уточняет издание, 39-летний мужчина и его 37-летняя спутница были сильно пьяны, поэтому их не хотели пускать на борт EasyJet, следовавший в Аликанте (Испания).