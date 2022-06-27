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1 час назад

Пьяный пассажир набросился с кулаками на сотрудников аэропорта и попал на видео

Lenta.ru

Пьяный пассажир, получивший отказ в посадке на рейс, вышел из себя и устроил драку с сотрудниками аэропорта. Конфликт попал на видео, ролик и подробности опубликовал New York Post.

Пьяный пассажир устроил драку и попал на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в аэропорту Бристоля (Великобритания) возле выхода на посадку. Как уточняет издание, 39-летний мужчина и его 37-летняя спутница были сильно пьяны, поэтому их не хотели пускать на борт EasyJet, следовавший в Аликанте (Испания).

На снятой очевидцами записи видно, как женщина машет руками и выкрикивает угрозы сотрудникам охраны, затем мужчина отталкивает ее и набрасывается с кулаками на представителей авиакомпании. Агрессивный пассажир бьет одного из работников аэропорта по лицу, при этом его спутница ударяется о стену и падает на пол. Позже обоих пассажиров задержала полиция.

Новости путешествий,Easyjet,
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