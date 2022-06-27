Дизайнер из Йемена разработал проект летающего отеля

Отель будет работать на атомной энергии, благодаря чему сможет постоянно находиться в воздухе — гости на него будут попадать на обычных самолетах, для чего на летающем отеле будет собственный аэродром. При этом, в рамках концепции аль-Гали, непосредственно самолетом будет управлять искусственный интеллект, а пилоты будут лишь контролировать его эффективную работу. Предполагается, что на борту роскошного отеля с видом на облака, одновременно сможет жить до 5000 постояльцев.