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26 минут назад

Дизайнер из Йемена разработал проект летающего отеля

Газета.Ru

Йеменский биотехнолог и научный коммуникатор Хашим аль-Гали разработал проект летающего самолета-отеля, который назвал Sky Cruise. Об этом сообщает Daily Star.

Дизайнер из Йемена разработал проект летающего отеля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отель будет работать на атомной энергии, благодаря чему сможет постоянно находиться в воздухе — гости на него будут попадать на обычных самолетах, для чего на летающем отеле будет собственный аэродром. При этом, в рамках концепции аль-Гали, непосредственно самолетом будет управлять искусственный интеллект, а пилоты будут лишь контролировать его эффективную работу. Предполагается, что на борту роскошного отеля с видом на облака, одновременно сможет жить до 5000 постояльцев.

Тем не менее, у проекта аль-Гали сразу появилось много скептиков, назвавшие Sky Cruise "воздушным Титаником", указав на некоторые противоречия между идеей технолога и законами аэродинамики, а также предупредив о том, что если самолет с ядерным реактором на борту упадет на город, то это будет аналогично взрыву атомной бомбы.

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