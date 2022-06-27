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2 часа назад

Россиянам назвали стоимость морских круизов для путешествия «прямо сейчас»

Lenta.ru

Представители туристической индустрии назвали доступные для россиян морские круизы, в которые можно отправиться «прямо сейчас». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сколько стоит поехать в морской круиз «прямо сейчас»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в настоящий момент туристические компании предлагают несколько вариантов круизов по Средиземноморью. Привитые «Спутником V» путешественники могут купить путевку на лайнер MSC Liriсa — в семидневный маршрут входят Пирей (Греция), Кушадасы (Турция), Хайфу (Израиль), Лимасол (Кипр), остров Родос (Греция) и остров Санторини.

Стоимость круиза составляет минимум 1098 евро (62,7 тысячи рублей) на двоих. В АТОР отметили, что российским туристам начинать поездку будет удобнее в порту Кушадасы, долетев до турецкого Измира прямым рейсом.

Доступные предложения есть и для невакцинированных россиян. Например, они могут отправиться в круиз на четыре-пять дней на лайнере Blue Sapphire из Бодрума. Маршрут включает острова Миконос, Санторини и Родос.

Эксперты советуют совмещать такое путешествие с пляжным отдыхом и приобретать комбинированные туры. Цены стартуют от 153 тысяч рублей за двоих с перелетом и одной ночью в отеле.

Ранее в июне онлайн-сервис TripAdvisor составил сервис лучших туристических развлечений 2022 года. Первое место заняла прогулка на лодке по каналам Амстердама, которая получила более 10 тысяч отзывов от пользователей платформы.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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