Авиаколлапс парализовал европейский туризм

Туристы из европейских стран сталкиваются с различными проявлениями авиаколлапса, продиктованного забастовочной кампанией среди сотрудников перевозчиков. Об этом сегодня, 27 июня, пишут СМИ со ссылкой на издание "Турпром".
По данным профильного издания, авиакомпаниям приходится все снижать число рейсов на фоне забастовок. Из-за чего дефицитом становятся билеты на самолет. Как пишет "Турпром", с трудностями уже соприкоснулись граждане Германии, Италии, Испании, Португалии и др.
Люди проводят по девять часов в очередях только чтобы войти в аэропорт и буквально сражаются за билеты на обратные рейсы. Также издание сообщило, что в минувшие выходные увеличилось число бастующих в бюджетной французской авиакомпании Ryanair. Так же дела обстоят в Италии, а вскоре так станет и в Испании.
Британская компания easyJet исключила из расписания более 11000 летних рейсов. Ее сотрудники продолжат забастовки с интервалом две недели в Барселоне, Пальме и Малаге.
К протестам планирует примкнуть личный состав авиакомпаний Malta Air, CrewLink, British Airways. В итоге эксперты прогнозируют "паралич" летнего туризма в Европе в текущем году.