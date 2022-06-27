Авиаколлапс парализовал европейский туризм

Туристы из европейских стран сталкиваются с различными проявлениями авиаколлапса, продиктованного забастовочной кампанией среди сотрудников перевозчиков. Об этом сегодня, 27 июня, пишут СМИ со ссылкой на издание "Турпром".

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По данным профильного издания, авиакомпаниям приходится все снижать число рейсов на фоне забастовок. Из-за чего дефицитом становятся билеты на самолет. Как пишет "Турпром", с трудностями уже соприкоснулись граждане Германии, Италии, Испании, Португалии и др.

Люди проводят по девять часов в очередях только чтобы войти в аэропорт и буквально сражаются за билеты на обратные рейсы. Также издание сообщило, что в минувшие выходные увеличилось число бастующих в бюджетной французской авиакомпании Ryanair. Так же дела обстоят в Италии, а вскоре так станет и в Испании.

Британская компания easyJet исключила из расписания более 11000 летних рейсов. Ее сотрудники продолжат забастовки с интервалом две недели в Барселоне, Пальме и Малаге.