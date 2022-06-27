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3 часа назад

ЮАР снял все ограничения на въезд туристов

Lenta.ru

Власти ЮАР сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

ЮАР снял все ограничения на въезд туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественников освободили от предъявления результатов ПЦР-тестов и других медицинских документов. Единственным требованием остается заполнении специальной анкеты по прибытии.

По словам министра здравоохранения ЮАР Джо Фахлы, страна достигла поворотного момента в борьбе со вспышкой коронавируса, что позволяет отменить ограничения.

Как отметили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, сейчас долететь до ЮАР из России можно с пересадкой в Стамбуле или Дубае.

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