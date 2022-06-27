ЮАР снял все ограничения на въезд туристов

Власти ЮАР сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.
Путешественников освободили от предъявления результатов ПЦР-тестов и других медицинских документов. Единственным требованием остается заполнении специальной анкеты по прибытии.
По словам министра здравоохранения ЮАР Джо Фахлы, страна достигла поворотного момента в борьбе со вспышкой коронавируса, что позволяет отменить ограничения.
Как отметили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, сейчас долететь до ЮАР из России можно с пересадкой в Стамбуле или Дубае.