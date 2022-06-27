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1 час назад

В Крыму обнаружили новую пещеру

Lenta.ru

В Симферополе во время стройки в районе Петровской балке обнаружили новую пещеру. О необычной находке сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин, его цитирует «Интерфакс».

В Крыму обнаружили новую пещеру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки», — уточнил спелеолог добавив, что пещера была выработана напорными водами.

Самохин добавил, что к настоящему моменту специалисты успели исследовать пять метров пещеры, далее располагается небольшое озеро. Для продолжения изучения пещеры придется дождаться устойчивой сухой погоды, отметил он.

По словам сотрудника КФУ, в пещере наблюдаются все условия для образования карста. Кроме того, в пещеру втекает ручей, что свидетельствует о наличии подземной гидросистемы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в самой узкой части Сулакского каньона для туристов открыли новую локацию — пещеру «Нокъо».

Новости путешествий,Геннадий Самохин,
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