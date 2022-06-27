Туристам предложен тур по Ингушетии, Северной Осетии и Грузии

По словам директора международного аэропорта Магас Магомеда Цурова, в Самаре и в других городах Поволжья сейчас возросла популярность путешествий по Северному Кавказу. «Да и в Грузию проще попасть именно через наши регионы. Сейчас в регионе создан семидневный тур для туристов из Самары, в рамках которого в воскресенье гости прилетают в Ингушетию, посещают сначала равнинную и горную части региона в течение двух дней, затем отправятся в Северную Осетию, оттуда в Грузию и обратно в Ингушетию для вылета в воскресенье в Самару», — рассказал он.