Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в июле

Специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» проанализировали данные о бронированиях россиянами авиабилетов в июле и назвали самые востребованные направления для путешествий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, наиболее популярным стал Сочи, куда планирует полететь на отдых каждый пятый отечественный турист. Средняя стоимость перелета составляет 10,7 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте — Москва, на которую приходится 14 процентов от всех авиазаказов по стране. Средний чек за билет — 7 тысяч рублей в одну сторону.

Третье место по востребованности занял Санкт-Петербург. В Северной столице хочет отдохнуть каждый десятый соотечественник. Перелет стоит 6,7 тысячи рублей в одну сторону. В топ-5 также попали Калининград и Минеральные Воды. Стоимость проездных билетов обойдется в среднем в 6,8 и 7,8 тысячи рублей с человека.