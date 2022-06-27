Выезд из России в Грузию ограничили из-за непогоды

МЧС закрыло выезд из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс» из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ограничения распространяются на все автотранспортные средства на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс. Запрет действует до особого распоряжения.

Отмечается, что решение принято из-за невозможности обеспечить безопасность проезда, а также по рекомендации пограничной полиции Грузии.