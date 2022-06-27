На Бали придумали неожиданный способ привлечения туристов

Туризм дает индонезийскому Бали до половины всех доходов в бюджет, в туротрасли трудятся почти две трети местного населения.

Последние несколько лет из-за пандемии коронавируса туристические доходы острова сильно просели, и теперь местные власти ищут способ вновь увеличить поток путешественников.

Один из них оказался весьма оригинальным. В одной из клиник Бали вскоре должен открыться центр эстетической и омолаживающей медицины.

Сообщается, что там иностранным туристам по льготным ценам могут помочь в сфере пластической хирургии – например, увеличить бюст, ягодицы и так далее.