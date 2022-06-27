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1 час назад

На Бали придумали неожиданный способ привлечения туристов

Inc-News

Туризм дает индонезийскому Бали до половины всех доходов в бюджет, в туротрасли трудятся почти две трети местного населения.

На Бали придумали неожиданный способ привлечения туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Последние несколько лет из-за пандемии коронавируса туристические доходы острова сильно просели, и теперь местные власти ищут способ вновь увеличить поток путешественников.

Один из них оказался весьма оригинальным. В одной из клиник Бали вскоре должен открыться центр эстетической и омолаживающей медицины.

Сообщается, что там иностранным туристам по льготным ценам могут помочь в сфере пластической хирургии – например, увеличить бюст, ягодицы и так далее.

Власти надеются, что такой неожиданный подход к делу поможет вернуть туристов на Бали.

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