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2 часа назад

Пассажирка лоукостера узнала об отмене рейса от уборщицы

Lenta.ru

Пассажирка лоукостера WizzAir, направлявшаяся из Парижа в Будапешт, узнала об отмене рейса в аэропорту от уборщицы. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Пассажирка узнала об отмене рейса от уборщицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, авиаперевозчик по смс проинформировал туристов о задержке вылета.

«Мы все сидели и ждали в аэропорту Орли, пока наконец уборщица не подвела нас к небольшому монитору, где по-французски было написано, что рейс вообще отменен», — пожаловалась женщина.

В самой авиакомпании эту информацию подтвердили лишь спустя несколько часов. Впоследствии сотрудники WizzAir заявили, что пассажиры могут либо самостоятельно отменить рейс и получить возврат денег за билеты, а также небольшую компенсацию, либо перебронировать вылет на другое время.

Однако туристы, которые заранее прошли онлайн-регистрацию, пожаловались, что ни сайт перевозчика, ни приложение в телефоне не позволили им это сделать.

Как отмечает издание, неделю назад похожий случай произошел с рейсом компании WizzAir из Лондона в Будапешт. Пассажиры вначале получили сообщения о задержке, однако в итоге самолет так и не взлетел. Перебронировать рейс у них также не получилось.

Ранее стало известно, что британский лоукостер EasyJet продал пассажиркам билеты на несуществующие места. Предполагалось, что путешественницы должны были сесть на места в 26 ряду, в то время как в лайнере всего 25 рядов.

Новости путешествий,Easyjet,
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