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3 часа назад

Названа дата начала купального сезона в Калининграде

ТАСС

Аномально жаркая погода с температурой выше 30 градусов прогнозируется в Калининграде в ближайшие дни. В конце недели можно будет открыть купальный сезон, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Названа дата начала купального сезона в Калининграде
Фото: pxhere.compxhere.com

"В Калининграде начинается купальный сезон - там уже температура воды плюс 18 градусов. В ближайшие дни там аномально теплая погода, потому к концу недели вода прогреется до 19-20 градусов, и купальный сезон можно будет открывать", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Калининграде температура воздуха будет выше 30 градусов тепла в течение недели, что на 7-9 градусов выше нормы.

"Выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде в связи с этим", - отметил метеоролог.

Новости путешествий,Роман Вильфанд,
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