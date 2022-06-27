Названа дата начала купального сезона в Калининграде

Аномально жаркая погода с температурой выше 30 градусов прогнозируется в Калининграде в ближайшие дни. В конце недели можно будет открыть купальный сезон, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Калининграде начинается купальный сезон - там уже температура воды плюс 18 градусов. В ближайшие дни там аномально теплая погода, потому к концу недели вода прогреется до 19-20 градусов, и купальный сезон можно будет открывать", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в Калининграде температура воздуха будет выше 30 градусов тепла в течение недели, что на 7-9 градусов выше нормы.
"Выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде в связи с этим", - отметил метеоролог.