"Разучились разговаривать": туристка о россиянах в Анапе

Российская туристка, отвыкшая от отечественных курортов, побывала в Анапе и перечислила плюсы и минусы отдыха внутри страны. Своими наблюдениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала призналась, что решилась на отдых в России впервые за 10 лет. По ее словам, она ожидала худшего, однако по приезде была приятно удивлена хорошей инфраструктурой, развитым общественным транспортом и разнообразным питанием. Негативные впечатления у нее остались от «низкой культуры» других путешественников, которые обильно использовали в своей речи нецензурные слова.

«Наши соотечественники совершенно разучились разговаривать без матерных слов. Ненормативная лексика кругом, прямо режет слух, не только на территории отеля, но и на улицах, кафе и в супермаркетах. Очень переживала, что услышит ребенок, так как у нас в семье это не норма», — упрекнула туристов и жителей Анапы девушка.

Еще одним разочарованием для россиянки стало обращение туристов с мусором. Она заметила, что большинство отдыхающих скорее «накидают горкой» отходы в ближайшую урну, чем дойдут до соседней пустой, а также ленятся самостоятельно относить пустые стаканы и бутылки, предпочитая ждать уборщиков.

«Отдельная тема — это выливание содержимого стаканов и остатков еды без пакетов в урны. На жаре это все воняет страшно! Разруха — она зависит от нас самих. Чисто там, где не мусорят!», — отметила путешественница.