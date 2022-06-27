Названы лучшие города России для оздоровительного отдыха

Названы лучшие российские города для оздоровительного отдыха. В списке оказались Ялта, Светлогорск, Саки и Евпатория, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов национальной системы бронирования Bronevik.com.

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Для отдыха и оздоровления идеально подходит Ялта. Там большое разнообразие санаториев. Местные горный климат и свежий воздух благоприятным образом сказываются на дыхательной системе.

Светлогорск, расположенный в Калининградской области, более 200 лет принимает на лечение туристов. Самыми востребованными здесь являются процедуры на основе минеральных вод. Изюминка лечения на Балтийском побережье – так называемое лечение янтарем, которое помогает пациентам с проблемами щитовидной железы, почек и кишечника.

В перечень лучших городов для лечения попали Саки, гдемможно поправить здоровье с помощью грязей, Евпатория, там находятся более 30 санаториев, а также Ессентуки, главная достопримечательность которых минеральная вода.