Россиянам начнут поступать деньги за путешествия

С завтрашнего дня россиянам начнут поступать деньги на карту «Мир» за бронирование отелей во время путешествия. Вернуть можно 10 % от потраченной суммы. Также стало известно, в какую сумму обойдется отдых в популярных российских городах. Все новости, которые проспал Дальний Восток, в подборке «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Россияне могут вернуть часть денег за бронирование отеля

Россияне, у которых есть карта «Мир», получат новую денежную выплату. Для этого необходимо принять участие в программе, передает Primpress. Новую выплату смогут получить россияне, которые отправляются в путешествие. Если воспользоваться сервисом OneTwoTrip при бронировании отеля, то на карту вернется 10 % от оплаченной суммы. Чтобы получить деньги, нужно зарегистрировать карту в системе лояльности, после чего забронировать отель и оплатить проживание. Деньги начнут поступать через три рабочих дня после оплаты.

Названы бюджетные города для отдыха в России

Казань и Москва оказались самыми бюджетными городами России для отдыха в этом году, передает РИА Новости. Так, в среднем на поездку в столицу туристы тратят около 28 тысяч рублей, в Казани – 38 тысяч рублей. Однако самым популярным направлением по-прежнему остается Санкт-Петербург. Отдых в этом городе в среднем обходится в 41 тысячу рублей. Один из дорогих направлений сам Адлер, тут средняя стоимость поездки составляет около 65 тысяч рублей.

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