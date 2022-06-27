Россиянам начнут поступать деньги за путешествия

С завтрашнего дня россиянам начнут поступать деньги на карту «Мир» за бронирование отелей во время путешествия. Вернуть можно 10 % от потраченной суммы. Также стало известно, в какую сумму обойдется отдых в популярных российских городах. Все новости, которые проспал Дальний Восток, в подборке «ФедералПресс».
Россияне, у которых есть карта «Мир», получат новую денежную выплату. Для этого необходимо принять участие в программе, передает Primpress. Новую выплату смогут получить россияне, которые отправляются в путешествие. Если воспользоваться сервисом OneTwoTrip при бронировании отеля, то на карту вернется 10 % от оплаченной суммы. Чтобы получить деньги, нужно зарегистрировать карту в системе лояльности, после чего забронировать отель и оплатить проживание. Деньги начнут поступать через три рабочих дня после оплаты.
Казань и Москва оказались самыми бюджетными городами России для отдыха в этом году, передает РИА Новости. Так, в среднем на поездку в столицу туристы тратят около 28 тысяч рублей, в Казани – 38 тысяч рублей. Однако самым популярным направлением по-прежнему остается Санкт-Петербург. Отдых в этом городе в среднем обходится в 41 тысячу рублей. Один из дорогих направлений сам Адлер, тут средняя стоимость поездки составляет около 65 тысяч рублей.
Российским дачникам грозят штрафы за ромашки и одуванчики на дачных участках, передает Город 55. По словам юриста Егора Редина, штрафы могут быть выписаны по статье 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению». Сумма штрафов составит от 20 до 50 тысяч рублей – в зависимости от обстоятельств. Однако ответственность грозит тем, кто приобрел участок для сельхозназначения или разбил на даче огород. Те, кто пользуется землей в формате индивидуального жилищного строительства, никакой ответственности за растительность на даче не несут.