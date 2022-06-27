В виноградниках могут вырасти отели

Россиянам хотят дать возможность отдыхать на винодельческих фермах. Там для них будут устраивать экскурсии и даже привлекать к сбору урожая. Чтобы размещать гостей, производителям вина разрешат строить двухэтажные отели рядом с виноградниками, площадь которых не меньше 10 гектаров. Такой законопроект группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы 22 июня.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Такой туризм нам нужен

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Авторы инициативы хотят в Законе «О виноградарстве и виноделии» дать определение винному туризму или энотуризму — это одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение виноградарских и винодельческих хозяйств для «отдыха, ознакомления с их деятельностью и участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды».

Сенаторы предлагают разрешить виноделам возводить на своей территории гостиницы, магазины и другие сооружения, способствующие винному туризму. Речь идет о строительстве на участках из Федерального реестра виноградопригодных земель. Согласно законопроекту, фермеры смогут временно размещать туристов, устраивать дегустации и экскурсии, привлекать гостей к сбору урожая.

Но винным туризмом займутся только те, у кого есть лицензия на производство вина. Это позволит не допустить в эту сферу недобросовестных предпринимателей, которые под видом винного туризма захотят брать с отдыхающих плату за проживание и досуг, говорится в пояснительной записке к документу.

«Законопроект будет способствовать развитию виноделия и сохранению виноградопригодных земель»,

— сказал «Парламентской газете» соавтор инициативы, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко.

Он подчеркнул, что капитальные здания предлагают строить только на участках, не менее 10 гектаров на которых занимают виноградники. То есть сначала должен появиться виноградник, а уже потом магазин, кафе и отель. При этом гостиница и сооружения для переработки, продажи и дегустации вина могут занимать не больше одного гектара, и здания не должны быть выше двух этажей. Законопроект исключит мошеннические схемы, когда предприниматели покупают землю, пригодную для виноградарства, а затем строят на ней гостиницы и рестораны.

«Когда мы разрабатывали законопроект, мы исходили именно из этого — не допустить разбазаривания участков, на которых можно выращивать виноград»,

— отметил Алексей Кондратенко.

Как во Франции

Мировой опыт показывает популярность винного туризма. В Италии с ним связана почти четверть доходов от продажи вина. В Германии оборот энотуризма ежегодно составляет 5,5 миллиарда евро, а в 85 процентах винодельческих хозяйств есть специальные туристические программы.

В России уже сейчас устраивают экскурсии на винодельни. Но на сельхозземлях, где расположены виноградники, пока нельзя строить гостиницы, как это принято в других странах, пояснил «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Он поддержал инициативу сенаторов.

«Они предлагают снять барьер, мешающий развитию винного туризма. Это очень популярное направление в странах с развитым виноделием, в перечень которых мы стремимся попасть. Например, во Франции туристы путешествуют по винным регионам и живут в шато при винодельнях, знакомятся с технологией производства»,

— сказал Уманский.

По его словам, лидерами в винном туризме могут стать Краснодарский край, Крым, Ставрополье. В Краснодарском каре есть винные хозяйства, которые делают хорошие вина и формируют себе имя, в том числе устраивая дегустации.

«Уже сейчас поездка в винодельческое хозяйство на один день — это популярная экскурсия, — отметил Уманский. — Еще более популярным такой вид отдыха будет, если у людей появится возможность поселиться в отеле при винограднике и провести там несколько дней». Он считает, что туристов можно привлечь, в том числе устраивая тематические мероприятия, например, праздник сбора винограда или праздник молодого вина».

Популярные экскурсии

Самый крупный винодельческий комплекс Краснодарского края расположен в Тамани — это «Фанагория». Заплатив 900 рублей, туристы могут осмотреть винодельню, посетить винный подвал, продегустировать пять образцов вина, чачу и коньяк. Тур с дегустацией сыра и премиальных вин обойдется в 1500 рублей.

Также «Фанагория» предлагает индивидуальную программу за 10 тысяч рублей для групп от одного до пяти человек. Продолжительность такой экскурсии не ограничена. Гости посетят смотровую площадку на виноградниках, бондарный цех, где делают бочки, осмотрят винодельню и винный подвал и продегустируют вино и сыр. По запросу проводят дегустацию игристых вин и крепкого алкоголя. Детей до 14 лет на эту экскурсию не пускают, а с 14 лет — только в сопровождении родителей.

Еще один крупный завод — «Абрау-Дюрсо» — находится в 14 километрах от Новороссийска, на берегу горного озера. Он существует с 1870 года и специализируется на выпуске шампанского. Посещение исторического комплекса без дегустации стоит 1000 рублей для взрослых, 550 рублей — для детей от 6 до 9 лет, а для детей 3-5 лет — бесплатно. Экскурсия с дегустацией стоит от 1300 рублей. Есть ночная экскурсия «Тайны и легенды Абрау-Дюрсо» за 3 тысячи рублей. Тур проводят только по предварительному бронированию, в него входит «атмосферная дегустация игристых вин», рассказ о мифах озера Абрау и призраках Русского винного дома. Расскажут о бочках с вином, которые, согласно легенде, спрятали в озере во время Великой Отечественной войны, про секретные тоннели, расположенные глубоко под землей. Тоннели и в самом деле есть в горе у озера, на пяти уровнях, но в некоторые из них туристов не пускают. Кстати, завод предлагает выдержать в своих легендарных погребах именную бутылку шампанского — выдержка составит минимум три года, и эта услуга стоит от 10 тысяч рублей.

В Крыму одна из самых популярных экскурсий — на завод «Новый Свет», построенный в 1787 году. Дегустации шампанского проводят в старинном тоннеле, который вырыл более 140 лет назад винодел князь Лев Голицын, говорится на сайте завода. За 1500 рублей туристы посетят дом-музей Голицына в поселке Новый Свет и попробуют шесть марок элитного вина при свечах у камина под аккомпанемент живой музыки.