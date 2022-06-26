Туристы рассказали, смотрят ли телевизор на отдыхе

На этой неделе TourDom.ru публиковал отзывы туристов об отдыхе в турецких отелях: они жаловались, что из сетки вещания пропали новостные телеканалы российского телевидения. Как оказалось, проблема в европейских провайдерах спутникового ТВ, которые так отреагировали на санкции. Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» обсудили, насколько вообще актуален телевизор во время отдыха.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

49% участников опроса уверены, что он вообще не нужен: в отпуске и так есть чем заняться. «Вообще бред – лететь на море и смотреть телик!», «В отпуске нужно чем-то другим наслаждаться, никак не телевизором!», «Голова должна отдыхать». По их словам, куда важнее быстрый интернет. 23% читателей все-таки включают ТВ – изредка, по настроению, а 6% смотрят его каждый день даже в отпуске. Судя по комментариям, многие любят засыпать под жужжание телевизора или включать его во время послеобеденного отдыха, когда на пляже слишком жарко. Кроме того, наличие русскоязычного ТВ в номере актуально для молодых родителей – например, чтобы включить ребенку мультфильмы и спокойно собраться на ужин. Некоторые комментаторы, правда, предпочитают в отпуске смотреть иностранные телеканалы под девизом «Ничего не понятно, но очень интересно!»

15% подписчиков уверены, что русскоязычные каналы в отелях должны транслироваться вне зависимости от того, смотрит их кто-то или нет. «Вам не нужны, другим нужны. Я хочу, чтобы у меня был выбор!» – написала читательница Инна. Другие комментаторы считают наличие «русского ТВ» хорошим тоном для отелей, где большая доля клиентов из России. То есть практически для всех гостиниц в Анталье.