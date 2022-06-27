Греция отказалась принимать документы на визы у россиян

Уже с этого понедельника российские туристы не смогут подать заявление на визу для незабываемого путешествия в Грецию. Представители консульств в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске решили приостановить приём документов. Однако паспорта и документы, поданные до этого срока, всё же попадут в руки к своим заявителям. Об этом сказано на официальном сайте визового центра Греции.