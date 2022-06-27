Греция отказалась принимать документы на визы у россиян

Уже с этого понедельника российские туристы не смогут подать заявление на визу для незабываемого путешествия в Грецию. Представители консульств в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске решили приостановить приём документов. Однако паспорта и документы, поданные до этого срока, всё же попадут в руки к своим заявителям. Об этом сказано на официальном сайте визового центра Греции.
«По техническим причинам Генеральное консульство Греции прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок. Заявители, имеющие запись в визовые центры начиная с 27 июня, могут перенести свою запись на более поздний период»,
— сказано в ведомстве.
Подобная ситуация уже приключалась с визовыми центрами, но тогда причина была во всемирной пандемии коронавируса. Возможно, это всего лишь временные трудности и тысячи россиян всё-таки смогут узнать поближе древнюю греческую культуру.