Если верить статистике, турпоток в Сочи упал в 2 раза

Представители турбизнеса поделились с редакцией TourDom.ru своим недоумением по поводу статистических данных по турпотоку в Сочи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

23 июня многие федеральные СМИ процитировали информацию от пресс-службы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, что с начала 2022 года до середины июня Сочи посетили около 2,2 млн туристов. А по сведениям главы города Алексея Копайгородского, в первом полугодии прошлого года на курорте отдохнули свыше 5 млн человек. «Получается, что по Сочи падение турпотока составило 50%, в то время как в среднем по Краснодарскому краю оно было меньшим, 33%? – спрашивают эксперты. – И это по курорту, где находится единственный открытый в регионе аэропорт».

Специалисты говорят, что статистические данные, которые приводят в своих публикациях чиновники, зачастую некорректны. «На самом деле у властей нет верифицированного инструмента для подсчета гостей, – предполагает председатель правления ассоциации отелей АМОС Дмитрий Богданов, – гораздо более реальны данные Росстата по коллективным средствам размещения, но они выходят с большой задержкой».

Руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко отмечает, что туристов действительно стало меньше на 20–30%. Причин несколько. Некоторые стали меньше путешествовать в связи с событиями на Украине, другие до сих пор боятся пандемии. «Ну и наконец, в Сочи в этом году весь май и начало июня стояла удивительно холодная погода. Потом наступила жара, а сейчас опять идут проливные дожди», – говорит Александра Сердюченко. Кроме того, сами отели, по мнению Дмитрия Богданова, «не активничали» в плане маркетинга.