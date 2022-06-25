Перед отпуском россияне закупаются лекарствами

Согласно результатам одного из исследований, самыми популярными направлениями этим летом стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А расходы на аптечку в отпуск выросли почти в 1,5 раза.

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По данным ЕАПТЕКИ спрос на препараты, которые чаще всего входят в отпускную аптечку, увеличился на 44% в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Готовиться к отпуску россияне начали еще в марте этого года. Самыми востребованными лекарствами в поездке оказались препараты от аллергии, головокружения и инфекций — они присутствуют в каждом втором заказе в апреле-мае (43%). На втором месте — средства от боли и воспалений (доля продаж — 41%). На третьей строчке рейтинга — препараты для пищеварения и обмена веществ (9%).

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«Из лекарств в отпуск следует взять в первую очередь нестероидиные противовоспалительные препараты. Они же могут использоваться как жаропонижающие. Также в аптечке должны быть антигистаминные (от аллергии), средства от диареи, местные стероиды (используются при сильном отеке при укусе насекомого), антисептик, пастилки для рассасывания, сорбенты, растворы для регидратации, средства от ожогов. Нельзя забывать про репелленты для защиты от насекомых и солнцезащитный крем с защитой от 50+. Кроме того, важно иметь с собой пластыри разных размеров, бинт, стерильные салфетк»,

— Ольга Терехова, терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

Чаще всего местом для отпуска становятся внутренние направления. Среди всех оформленных билетов на самолет с вылетом в период с 1 июня по 31 августа 2022 года доля заказов по России составляет 88%. Больше всего россияне стремятся посетить Москву (доля бронирований — 26,6%), Санкт-Петербург (12,5%), Сочи (11,4%), Минеральные воды (4,4%), Махачкалу (4%) и Калининград (3,9%).

«Несмотря на то, что абсолютное большинство туристов проведут свои отпуска в России, средняя продолжительность поездки по стране летом составляет 9 дней, в то время как за границу наши путешественники планируют улететь в среднем на 17 дней. Наиболее востребованными международными направлениями стали Турция, куда оформлено 16,6% от всех заказов за границу, Армения (16,3%) и Киргизия (11,8%). Из традиционно «отпускных» стран в топ-10 также вошли Израиль (2,6%) и ОАЭ (2,5%), которые расположились на девятом и десятом месте рейтинга, уступив позиции направлениям ближнего зарубежья»,

― комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.