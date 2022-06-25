Названы самые дешевые международные перелеты в июле. В топ-3 вошли Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Фото: www.avtoradio.ru www.avtoradio.ru

Так, средняя минимальная стоимость авиабилета из Москвы в Минск составляет 6 700 рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Бишкека можно за 11 700 рублей, а до Душанбе за 12 300 рублей.