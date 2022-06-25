Названы самые дешевые международные перелеты в июле. В топ-3 вошли Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Так, средняя минимальная стоимость авиабилета из Москвы в Минск составляет 6 700 рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Бишкека можно за 11 700 рублей, а до Душанбе за 12 300 рублей.
Традиционно «отпускные» страны значительно дороже. Так, билет в Арабские Эмираты обойдется почти в 28 тысяч, в Турцию - 32 700 рублей и в Израиль - 34 000 рублей.