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2 часа назад

Названы самые дешёвые международные перелёты в июле

Авторадиоиещё 3

Названы самые дешевые международные перелеты в июле. В топ-3 вошли Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Названы самые дешевые международные перелеты в июле
Фото: www.avtoradio.ruwww.avtoradio.ru

Так, средняя минимальная стоимость авиабилета из Москвы в Минск составляет 6 700 рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Бишкека можно за 11 700 рублей, а до Душанбе за 12 300 рублей.

Традиционно «отпускные» страны значительно дороже. Так, билет в Арабские Эмираты обойдется почти в 28 тысяч, в Турцию - 32 700 рублей и в Израиль - 34 000 рублей.

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