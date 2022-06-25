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2 часа назад

Майорка страдает от наплыва «алкотуристов»

TourDom

Хуан Мигель Феррер, исполнительный директор курортного района Плайя-де-Пальма, в интервью газете Ultima Hora пожаловался на толпы туристов, «единственный интерес которых – напиться». По словам Феррера, неприятности начались 10 мая, когда на Майорке сняли большинство ковидных ограничений, после чего бары и дискотеки снова открылись. Плайя-де-Пальма всегда была эпицентром ночной жизни, но теперь, как сообщают местные власти, веселье вышло за пределы разумного.

Майорка страдает от наплыва «алкотуристов»
Фото: The MirrorThe Mirror

«Эти гости заселяются в отели в 10 утра, а к обеду уже не могут передвигаться из-за количества выпитого, – объясняет Феррер. – Эта категория туристов тратит 30–40 евро в день, преимущественно на алкоголь».

Национальность «алкопутешественников» испанские власти дипломатично не уточняют. Но сетуют на то, что эти туристы устраивают громкие вечеринки до 4 утра, а потом даже не могут дойти до номера – набережная и пляж полны «мертвых тел».

За последние 2 года Майорке удалось нарастить контингент респектабельных туристов – тех, что едут на остров за здоровой едой, природными красотами и активным отдыхом. Теперь Феррер и его коллеги боятся, что имидж острова будет безнадежно испорчен. В некоторых ресторанах и барах Плайя-де-Пальмы уже ввели фейсконтроль и дресс-код: вечером туда нельзя заходить в нетрезвом виде и неподобающей одежде (а уж тем более вообще без нее).

А вот туристам из России на Майорке наверняка будут рады, как бы они себя ни вели. Испанские власти уже подсчитали, что в этом сезоне отсутствие россиян будет стоить индустрии туризма 1,2 млрд евро. В среднем туристы из России тратят в Испании 175 евро в день.

Новости путешествий,Мигель Феррер,
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