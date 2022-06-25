Туристы прыгают с 60-метровой скалы в Чуйской области

В Кыргызстане начался сезон экстремального отдыха. Туристы едут в горы не только за прохладой, но и за острыми ощущениями. В одном из ущелий Чуйской области смельчаки прыгают со скалы. Корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова испытала на себе рискованный аттракцион.

Фото: Мир24 Мир24

Перед прыжком с 60-метровой скалы подробный и четкий инструктаж. Джамперы настраиваются: кто-то медитирует, кому-то надо побольше поговорить, чтобы преодолеть чувство страха.

«Боюсь. Ожидание заставляет нервничать»,

– поделилась студентка Жаныл Турдалиева.

Ради острых ощущений экстремалы и приезжают в ущелье Чункурчак. Такой вид отдыха очень популярен. Снаряжение дают на месте, страховка двойная: альпинистские обвязки – их еще называют «беседками» – и основная длинная веревка, длина которой четко выверена, чтобы прыгающий не ударился о скалу.

Инструкторы говорят, за семь лет ни одного несчастного случая не было. Перед прыжком главный совет – не смотреть вниз, только вперед.

«Разные эмоции бывают такие. Девочки такие маленькие, аккуратные, скромные, а когда прыгают и с нее такое зло, кричит: «А-а-а». А иной раз бывают такие брутальные, такие деловые, а когда прыгают, пищат, как девчонки»,

– отметил инструктор Адилет Нуридин уулу.

Сделать самой шаг в пропасть очень сложно. Но когда еще, если не сейчас? Нужно испытать собственные эмоции.

Свободное падение длится около трех секунд, скорость порядка 180 километров в час. За один миг ты будто умер и снова воскрес. После парение в воздухе и полная эйфория от полета. Такие ощущения испытывает большинство участников.

«Запомнился момент прыжка, я еще лицом вниз прыгал, это с открытыми глазами и перевернулся даже. Очень классно. Доля секунды и все. Потом кайф»,

– сказал джампер Адилет Керимбеков.