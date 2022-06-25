АТОР сообщила о дефиците мест на летний отдых в отелях Алтайского края

Спрос на отдых в регионе вырос на 20% по сравнению со статистикой аналогичного периода в прошлом году. Представители туроператоров сообщили, что в Горно-Алтайск прилетают полностью загруженные чартеры. Лидерами по продаже путевок стали Москва, Красноярск и Екатеринбург.