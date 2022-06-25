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1 час назад

АТОР сообщила о дефиците мест на летний отдых в отелях Алтайского края

Слово и Дело

Отели Алтайского края и Республики Алтай зафиксировали дефицит свободных мест до конца летнего сезона, сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР сообщила о дефиците мест на летний отдых в отелях Алтайского края
Фото: pxhere.compxhere.com

Спрос на отдых в регионе вырос на 20% по сравнению со статистикой аналогичного периода в прошлом году. Представители туроператоров сообщили, что в Горно-Алтайск прилетают полностью загруженные чартеры. Лидерами по продаже путевок стали Москва, Красноярск и Екатеринбург.

Увеличение спроса на поездки в регион привели к дефициту свободных мест в гостиницах Алтайского края и республики Алтай. Многие турбазы практически полностью забронированы до конца лета. Представители АТОР сообщили, что интерес к региону появился из-за сложности выезда российских граждан за рубеж. Также свою роль сыграло увеличение доступных вариантов внутренней авиаперевозки.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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